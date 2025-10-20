TEMAS DE HOY:
Accidente en Melga Narcotráfico Alianza Libre

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Transporte pesado exige al nuevo gobierno priorizar el combustible y resolver la falta de divisas

El sector denuncia que sólo entre el 50 y 60% de los camiones están operando por la crisis del diésel. Piden medidas urgentes para evitar mayores pérdidas económicas y restablecer la normalidad en el transporte nacional.

Ligia Portillo

20/10/2025 14:06

Transporte Pesado exige al nuevo gobierno priorizar el combustible y resolver la falta de divisas. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El sector del transporte pesado manifestó su preocupación ante la persistente escasez de combustible en el país y pidió al nuevo gobierno que una de sus primeras acciones sea garantizar el abastecimiento de diésel y resolver la falta de divisas, que aseguran es la raíz del problema.

“Sí, ya tenemos un nuevo presidente para que pueda gobernar el país y esperemos que cumpla los compromisos que asumió con toda la población. La principal causa de la escasez de combustible y de la inestabilidad en nuestro país es la falta de dólares. Tienen que acudir a eso y posteriormente importar el combustible para que no tengamos más filas y podamos trabajar con normalidad”, señaló Juan Quispe, ejecutivo del transporte pesado.

El dirigente explicó que actualmente sólo entre el 50 y 60% del transporte pesado está operativo, mientras que el resto de los camiones se encuentra varado haciendo fila en los surtidores. “Desgraciadamente continúan las filas, no hay garantías suficientes para trabajar. Estamos en una incertidumbre total, no sabemos si va a haber combustible o no, y nuestra gente vive desesperada”, lamentó Quispe.

Además, denunció que muchos transportistas no lograron siquiera llegar a sus destinos durante la jornada electoral por falta de diésel. “Las pérdidas son cuantiosas, estamos dejando de operar y también de aportar al Tesoro Nacional. Esperamos que el nuevo gobierno tome en cuenta esta realidad y la resuelva cuanto antes”, agregó.

Los transportistas advirtieron que si no se normaliza el suministro de combustible, la crisis económica y logística podría profundizarse en los próximos días.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD