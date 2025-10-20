Transporte pesado exige al nuevo gobierno priorizar el combustible y resolver la falta de divisas

El sector del transporte pesado manifestó su preocupación ante la persistente escasez de combustible en el país y pidió al nuevo gobierno que una de sus primeras acciones sea garantizar el abastecimiento de diésel y resolver la falta de divisas, que aseguran es la raíz del problema.

“Sí, ya tenemos un nuevo presidente para que pueda gobernar el país y esperemos que cumpla los compromisos que asumió con toda la población. La principal causa de la escasez de combustible y de la inestabilidad en nuestro país es la falta de dólares. Tienen que acudir a eso y posteriormente importar el combustible para que no tengamos más filas y podamos trabajar con normalidad”, señaló Juan Quispe, ejecutivo del transporte pesado.

El dirigente explicó que actualmente sólo entre el 50 y 60% del transporte pesado está operativo, mientras que el resto de los camiones se encuentra varado haciendo fila en los surtidores. “Desgraciadamente continúan las filas, no hay garantías suficientes para trabajar. Estamos en una incertidumbre total, no sabemos si va a haber combustible o no, y nuestra gente vive desesperada”, lamentó Quispe.

Además, denunció que muchos transportistas no lograron siquiera llegar a sus destinos durante la jornada electoral por falta de diésel. “Las pérdidas son cuantiosas, estamos dejando de operar y también de aportar al Tesoro Nacional. Esperamos que el nuevo gobierno tome en cuenta esta realidad y la resuelva cuanto antes”, agregó.

Los transportistas advirtieron que si no se normaliza el suministro de combustible, la crisis económica y logística podría profundizarse en los próximos días.

