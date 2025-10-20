Grave accidente en Melga: tres vehículos quedan destrozados en la ruta al oriente

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el sector de Melga, sobre la carretera al oriente de Cochabamba. Según los primeros reportes, tres vehículos quedaron seriamente dañados tras el fuerte impacto.

Testigos que se encontraban en la zona relataron que el choque generó gran congestión vehicular y alarma entre los conductores que transitaban por la vía.

Personal de Tránsito y Bomberos acudió rápidamente al lugar para atender la emergencia y restablecer la circulación.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de heridos, pero se aguarda un informe oficial de Tránsito que detalle las causas del siniestro y el estado de las personas involucradas.

