TEMAS DE HOY:
Accidente en Melga Narcotráfico Alianza Libre

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Grave accidente en Melga: tres vehículos quedan destrozados en la ruta al oriente

Tres motorizados colisionaron violentamente en el sector de Melga. Las autoridades investigan las causas y evalúan los daños.

Ligia Portillo

20/10/2025 11:58

Grave accidente en Melga deja tres vehículos destrozados en la ruta al oriente. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el sector de Melga, sobre la carretera al oriente de Cochabamba. Según los primeros reportes, tres vehículos quedaron seriamente dañados tras el fuerte impacto.

Testigos que se encontraban en la zona relataron que el choque generó gran congestión vehicular y alarma entre los conductores que transitaban por la vía.

Personal de Tránsito y Bomberos acudió rápidamente al lugar para atender la emergencia y restablecer la circulación.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de heridos, pero se aguarda un informe oficial de Tránsito que detalle las causas del siniestro y el estado de las personas involucradas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD