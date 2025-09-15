“¡Se escucharon gritos!”: Dos muertos y un camión calcinado en accidente en Melga

Un terrible accidente de tránsito paralizó este lunes la carretera Cochabamba–Santa Cruz, a la altura de la zona de Melga, sector Kasapata. Cerca del mediodía, un camión de alto tonelaje perdió el control —presuntamente por fallas mecánicas—, se volcó y terminó envuelto en llamas, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas.

Testigos narraron que el vehículo se habría quedado sin frenos, avanzando sin control antes de impactar violentamente contra una peña. La magnitud del choque fue tan brutal que la cabina del camión se partió en dos, quedando a un costado de la carretera, mientras el contenedor terminó a varios metros del lugar.

“Se escuchaban gritos desesperados, pero no pudimos hacer nada. El fuego era demasiado intenso”, relató uno de los testigos que llegó al lugar minutos después del accidente.

Los testigos también reclamaron la demora en la llegada de bomberos, mientras intentaban sofocar las llamas con agua de manera improvisada. Sin embargo, el incendio consumió por completo la cabina antes de que pudiera hacerse el rescate.

Finalmente, bomberos y la Policía llegaron hasta el lugar para enfriar la zona y recuperar los cuerpos, que fueron hallados completamente calcinados. La identidad de las víctimas aún no ha sido confirmada de manera oficial, aunque de forma extraoficial se mencionó a Wilder Rodrigo Condori como posible conductor del vehículo con placa 2540 ADF.

La carretera permanece intransitable, con una larga fila de vehículos esperando a que culminen las labores de rescate y retiro del camión. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas brindarán un informe oficial sobre las causas del siniestro y la identidad de las víctimas.

