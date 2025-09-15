Un aparatoso accidente de tránsito se registró este lunes la carretera Cochabamba–Santa Cruz, a la altura de la zona de Melga, sector Kasapata. Dos camiones protagonizaron un violento choque que dejó como saldo uno de los vehículos completamente destrozado y a su conductor atrapado en la cabina, donde perdió la vida calcinado.

El conductor fallecido fue identificado como Wilder Rodrigo Condori, quien no pudo ser rescatado a tiempo debido a la magnitud del incendio que consumió su camión, la placa de su camión sería 2540 ADF, el vehículo pesado se habría embalado. "Se escucharon los gritos, pero no se pudo hacer nada por la intensidad del fuego", indicó un testigo.

Testigos en el lugar relataron que la desesperación creció al ver que los bomberos tardaban en llegar. “La gente está molesta, todos intentan apagar el fuego como pueden”, se escuchaba en medio de la confusión, mientras pobladores y conductores usaban agua improvisadamente para sofocar las llamas.

Tragedia en la carretera al oriente: Accidente en Melga deja un conductor calcinado. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades policiales confirmaron que equipos de Bomberos y Tránsito llegaron posteriormente para controlar el fuego y despejar la vía, que conecta a Cochabamba con el oriente boliviano, uno de los principales corredores del país.

El accidente mantiene la atención de las autoridades, quienes investigan las causas del siniestro, mientras el cuerpo del infortunado conductor será sometido a las pericias correspondientes para su entrega a familiar. En el lugar no hay paso para vehículos pesados, solo hay desvío para autos pequeños.

