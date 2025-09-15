Jessica Hoyos, la boliviana que recorrió 13.000 kilómetros sola en motocicleta

Más de 4 meses, 13.000 kilómetros y una motocicleta de 200 cc fueron los únicos compañeros de Jessica Hoyos, la valiente boliviana conocida en redes como "La Wistu Vida". Su destino fue México y su misión, demostrar que la aventura no tiene límites cuando hay pasión y valentía.

Desde sus primeras palabras en El Mañanero, Jessica cautivó a todos. “Originalmente iba a hacer el viaje en bicicleta, pero un amigo me enseñó a manejar moto en un mes y así comenzó todo”, relató. Con una sonrisa que trasmitía determinación, la joven chapaca explicó que su objetivo siempre fue México, aunque en el camino pensó en Alaska. “Quería ser fiel a mi proyecto inicial”, confesó.

Pero la travesía no estuvo exenta de riesgos. Entre tormentas tropicales en El Salvador, un accidente que le dejó una herida en la rodilla y la presión de recorrer 500 km diarios en las autopistas estadounidenses, Jessica enfrentó desafíos que pondrían a prueba a cualquier viajero. “Manejar en las freeways de Estados Unidos fue estresante, porque ellos exigen velocidades mínimas de 100 km/h y yo iba a 80. Tenía que cumplir con el envío de mi moto”, recordó.

A pesar de los obstáculos, la solidaridad apareció en cada kilómetro. Comunidades bikers y personas desconocidas la apoyaron, ofreciéndole combustible, alojamiento o simplemente escuchando su historia. “La gente se sorprendía de ver a una boliviana en la ruta y me decía: ‘¡Qué haces sola aquí!’ Yo quería demostrar que también somos capaces de crear aventuras y tomar riesgos”, contó emocionada.

Jessica comparte su viaje a través de Instagram y YouTube como @WistuVida, donde narra cada paso de su experiencia, inspirando a otros a lanzarse a la aventura sin miedo.

Con su regreso a La Paz, esta heroína moderna deja un mensaje claro, la valentía y la pasión pueden llevarte más lejos de lo que imaginas. Para los aventureros que sueñan con explorar el mundo, Jessica Hoyos es prueba viviente de que los límites están solo en la mente.

