¿Karma? Fuertes vientos arrasan con corralejas en Colombia, salvó a toros y caballos de la muerte (Video)

Lo que debía ser un día de fiesta taurina se convirtió en una jornada de caos y pánico en San Ángel, Colombia. Un fenómeno natural inesperado arrasó con las corralejas, interrumpiendo abruptamente el espectáculo y, al menos por ese día, salvando la vida de toros y caballos que serían sometidos a este controvertido evento.

Los asistentes, que habían llegado para presenciar las tradicionales pero cuestionadas corralejas, vivieron minutos de verdadero terror cuando la furia de la naturaleza obligó a suspenderlo todo. Entre gritos y carreras, cientos de personas huyeron despavoridas buscando ponerse a salvo.

Las autoridades locales informaron que no se reportaron pérdidas humanas, aunque sí hubo daños materiales considerables en las instalaciones. El hecho ha abierto nuevamente el debate sobre la realización de este tipo de espectáculos en los que animales y público corren riesgos por igual.

Por ahora, la única certeza es que, gracias a la inesperada intervención de la naturaleza, toros y caballos lograron salvarse, al menos por un día, del sufrimiento que estas corralejas suelen implicar.

