TEMAS DE HOY:
Muertos y herido tras accidentes Bebé murió en el vientre de su madre Incendio en Cochabamba

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¿Karma? Fuertes vientos arrasan con corralejas en Colombia, salvó a toros y caballos de la muerte (Video)

Entre gritos y carreras, cientos de personas huyeron despavoridas buscando ponerse a salvo.

Ligia Portillo

15/09/2025 9:56

¿Karma? Fuertes vientos arrasan con corralejas en Colombia, salva a toros y caballos de la muerte (Video) Foto: Captura de pantalla
Colombia

Escuchar esta nota

Lo que debía ser un día de fiesta taurina se convirtió en una jornada de caos y pánico en San Ángel, Colombia. Un fenómeno natural inesperado arrasó con las corralejas, interrumpiendo abruptamente el espectáculo y, al menos por ese día, salvando la vida de toros y caballos que serían sometidos a este controvertido evento.

Los asistentes, que habían llegado para presenciar las tradicionales pero cuestionadas corralejas, vivieron minutos de verdadero terror cuando la furia de la naturaleza obligó a suspenderlo todo. Entre gritos y carreras, cientos de personas huyeron despavoridas buscando ponerse a salvo.

Las autoridades locales informaron que no se reportaron pérdidas humanas, aunque sí hubo daños materiales considerables en las instalaciones. El hecho ha abierto nuevamente el debate sobre la realización de este tipo de espectáculos en los que animales y público corren riesgos por igual.

Por ahora, la única certeza es que, gracias a la inesperada intervención de la naturaleza, toros y caballos lograron salvarse, al menos por un día, del sufrimiento que estas corralejas suelen implicar.

Mira el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD