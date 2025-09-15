Después de meses de inactividad, el teleférico turístico que conecta el Parque del Poeta con el imponente Cristo de la Concordia en Cochabamba volvió a abrir sus puertas este feriado, recibiendo a cientos de visitantes locales y extranjeros que anhelaban nuevamente disfrutar del emblemático recorrido aéreo.

“Estamos atendiendo a los turistas desde las 10:00 de la mañana hasta las 19:00 de la noche”, informó don José, responsable del servicio, mientras guiaba a la nuestro medio de prensa en uno de los primeros viajes del día.

La reapertura fue posible gracias a una inversión significativa y a la llegada de piezas originales desde Austria y Suiza, las cuales eran indispensables para garantizar la seguridad y el funcionamiento del primer teleférico construido en Bolivia. Según explicaron las autoridades, el proceso de importación se demoró por la fabricación especial de componentes descontinuados y por la falta de divisas en el país.

El teleférico de Cochabamba vuelve a funcionar tras meses de larga espera. Foto: Red Uno

“Se tuvieron que esperar 100 días hábiles para la producción de piezas como los forros y las pinzas. Todo es original y cumple con los estándares internacionales”, detalló don José.

El teleférico, con 860 metros de recorrido, puede transportar hasta 18 personas por cabina y cuenta con tres velocidades, alcanzando un máximo de 3 metros por segundo. Su horario de funcionamiento será de martes a domingo, de 10:00 a 19:00, y en caso de feriados también abrirá los lunes, posponiendo el mantenimiento para el día siguiente.

La reapertura fue recibida con gran entusiasmo por los cochabambinos y turistas, quienes ahora podrán disfrutar nuevamente de una de las vistas panorámicas más espectaculares del valle. “El teleférico es parte de nuestra identidad turística. Lo extrañábamos mucho”, expresaron varios visitantes que celebraron el regreso del icónico atractivo, símbolo del turismo en la región.

