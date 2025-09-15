Accidente fatal en El Sillar: camión con carga de maíz volcó en la carretera Cochabamba–Santa Cruz

Un trágico accidente de tránsito se registró esta noche en la zona de El Sillar, en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

Testigos que circulaban por el lugar alertaron sobre el hecho a través de mensajes y grupos de comunicación, detallando que el camión con placa 2999ZYY sufrió un accidente de gran magnitud, quedando totalmente destrozado.

“El conductor ya está muerto, era el dueño del camión… estaba transportando maíz”, relató otro chofer que presenció la escena.

La magnitud del impacto y la falta de comunicación inmediata con familiares motivaron a que la información y las imágenes del camión siniestrado comenzaran a circular rápidamente en redes sociales y grupos de transporte, con la esperanza de identificar a la víctima y brindar apoyo a sus seres queridos.

Las autoridades de Tránsito y equipos de emergencia se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y despejar la vía que es una de las más transitadas del país. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni la causa exacta del accidente.

