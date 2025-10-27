Flota volcó con hinchas de Flamengo que viajaban a Argentina para el partido con Racing

Un grave accidente dejó al menos 16 heridos este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, Brasil. Una flota que transportaba a hinchas del club Flamengo rumbo a Buenos Aires se volcó mientras el grupo se dirigía al partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Racing.

De acuerdo con la Policía Federal de Carreteras, el siniestro ocurrió a las 14:51 (hora boliviana) en el kilómetro 281 de la vía, en dirección a São Paulo. El carril permanece bloqueado y se reportan unos 4 kilómetros de tráfico lento. La empresa administradora de la carretera, Motiva Rodovias, informó en su última actualización, a las 16:15 (hora boliviana), que dos de los heridos se encuentran en estado grave.

Equipos del Centro de Control Operacional de RioSP, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Federal de Carreteras acudieron al lugar del accidente para asistir a los afectados, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

El club Flamengo emitió un comunicado informando que tomó conocimiento del accidente y se puso en contacto con el intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien dispuso el Hospital Municipal y la Santa Casa para la atención médica de los heridos. Asimismo, el club mantiene comunicación con el Comando General del Cuerpo de Bomberos y con la Superintendencia de la PRF de Río para monitorear de cerca la situación.

El Mengao tiene previsto enfrentarse este miércoles a Racing en Buenos Aires por el pase a la final de la Copa Libertadores.

