La Academia Tahuichi afina su preparación para el Mundialito Finesse

Los talentos de la Academia Tahuichi Aguilera afinan detalles para representar a Bolivia en la próxima edición del Mundialito Paz y Unidad, torneo que contará con el patrocinio oficial de Finesse. 

Martin Suarez Vargas

12/12/2025 14:03

Jugadores de la Academia Tahuichi. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

La Academia Tahuichi Aguilera vive días de intensa preparación de cara a una nueva edición del tradicional Mundialito Paz y Unidad, certamen reconocido por ser cuna de grandes figuras del fútbol boliviano e internacional. Entre entrenamientos de alta exigencia y un ambiente cargado de entusiasmo, los jóvenes jugadores se alistan para asumir el desafío de competir en nombre del país.

Uno de los integrantes del plantel, quien porta la cinta de capitán, expresó la emoción que se vive dentro del grupo. El futbolista señaló que él y sus compañeros están “muy motivados, concentrados y decididos a luchar por el título”, además de comprometerse a liderar y acompañar a su equipo en busca del campeonato.

El torneo, que ha dejado una marca histórica en la formación de talentos, contará nuevamente con el apoyo de empresas que apuestan por el desarrollo deportivo.

Óscar Veliz, gerente de Italsa, destacó el orgullo de formar parte del proyecto:
“Somos el sponsor oficial del Mundialito y nos emociona acompañar a una academia prestigiosa, que no solo forma excelentes jugadores, sino jóvenes con valores, disciplina y constancia, principios que compartimos desde Finesse”.

El mundialito Tahuichi que contará con el patrocinio oficial de Finesse será protagonista nuevamente en 2026, reafirmando así su compromiso con el impulso del deporte y con las futuras promesas que buscan abrirse camino desde uno de los torneos infantiles más importantes del continente.

