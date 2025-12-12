Barcelona recibe a Osasuna y el duelo se verá en vivo por Red Uno de Bolivia

El Barcelona afrontará este sábado su despedida futbolística de 2025 con un encuentro clave frente a Osasuna, un compromiso que llegará en directo al público boliviano a través de la señal de la Red Uno. El choque está programado para las 13:15 y promete reunir a miles de espectadores ante la TV para vivir otro capítulo del equipo azulgrana.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como sólido líder de la liga española y con una racha perfecta en su estadio desde su regreso, acumulando seis victorias consecutivas. La afición catalana espera que el equipo mantenga esa tendencia frente a un Osasuna que buscará dar la sorpresa.

El entrenador alemán no contará con Ronald Araújo, quien se ausenta por motivos personales tras su expulsión europea, ni con Gavi ni Dani Olmo, ambos en recuperación por lesiones. Aun así, el Barça ha encontrado estabilidad gracias al buen rendimiento defensivo de Eric García y al aporte de Gerard Martín y Pau Cubarsí, quienes han permitido un inicio más limpio y seguro desde el fondo.

Con un juego que intenta combinar solidez y salida clara, el Barcelona buscará regalarle un triunfo a su gente en el cierre del año. Y los hinchas bolivianos podrán seguir cada detalle del compromiso en vivo por la red naranja.

