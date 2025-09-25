La emoción de la liga española llega este jueves a través de la pantalla de Red Uno de Bolivia, que transmitirá desde las 15:15 el enfrentamiento entre Barcelona y Real Oviedo por la sexta fecha del campeonato.

El conjunto azulgrana, que lucha punto a punto con el Real Madrid por la cima de la tabla, visita a un Real Oviedo que atraviesa un duro presente, ubicado en la antepenúltima posición. En la jornada anterior, Barcelona goleó 3-0 al Getafe, mientras que el cuadro ovetense cayó por la mínima ante Elche.

El partido también tendrá un condimento especial para los aficionados de Sudamérica, ya que en Real Oviedo militan dos delanteros conocidos: el venezolano Salomón Rondón y el uruguayo Federico Viñas.

Un buen resultado será clave para ambos equipos: para Barcelona significaría seguir en la pelea por el liderato, y para Real Oviedo, sumar oxígeno en su lucha por salir de la parte baja.

