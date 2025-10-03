Este domingo, a partir de las 10:15 (hora boliviana), Red Uno transmitirá en vivo el encuentro entre Sevilla y Barcelona, válido por la octava fecha de LaLiga. El choque se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

El compromiso es de vital importancia para el Barcelona, que lidera en solitario la tabla de posiciones y busca consolidar su dominio en el torneo. Por su lado, Sevilla contará con el apoyo de su hinchada e intentará frenar al conjunto catalán y escalar a la parte alta de la clasificación.

Entre las figuras a seguir en el Barcelona destacan Lamine Yamal que está de vuelta, Raphinha, Ferrán Torres, Robert Lewandowski y Pedri, además de los aportes ofensivos de Dani Olmo y Marcus Rashford. En el Sevilla sobresalen Alexis Sánchez, Isaak Romero, Rubén Vargas y Akor Adams, claves en el ataque andaluz.

Los equipos llegan con realidades distintas: el Barça viene de imponerse 2-1 a la Real Sociedad en LaLiga, aunque cayó en Champions League ante PSG, mientras que Sevilla derrotó agónicamente al Rayo Vallecano con un gol en los minutos finales.

El último antecedente entre ambos se dio el pasado 10 de febrero, cuando el Barcelona goleó 4-1 en el Sánchez Pizjuán. Ahora, los hinchas bolivianos podrán disfrutar de un nuevo capítulo de este clásico choque por las pantallas de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play