Deportes

Red Uno transmite hoy el duelo entre Real Madrid y Valencia por la Liga de España

El líder del fútbol español busca ampliar su ventaja sobre el Barcelona en un partido que promete emociones y se verá en vivo por la señal nacional.

Martin Suarez Vargas

01/11/2025 10:55

Foto: Red Uno de Bolivia.
España.

La Red Uno de Bolivia transmitirá hoy el partido entre Real Madrid y Valencia, correspondiente a una nueva fecha de LaLiga española. El encuentro se jugará desde las 15:45 (hora boliviana) y podrá disfrutarse en vivo por la señal nacional.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega como líder sólido del campeonato, con 27 puntos tras nueve victorias y una sola derrota. Luego de imponerse en el clásico frente al Barcelona, los merengues buscarán seguir ampliando su ventaja en la cima, aunque no todo fue positivo: la molestia de Vinicius Jr. al ser sustituido y la lesión de Carvajal generan preocupación en Valdebebas.

En cambio, el Valencia, que viene de golear 0-5 al Maracena en la Copa del Rey, atraviesa una racha adversa en LaLiga con cinco fechas sin ganar. El equipo dirigido por Carlos Corberán ocupa la posición 18, en zona de descenso, y necesita sumar con urgencia para recuperar confianza.

Si el Real Madrid logra quedarse con los tres puntos en el Santiago Bernabéu, llegará a 30 unidades y aumentará su distancia respecto al Barcelona, que sigue como principal perseguidor.

Posibles alineaciones:
Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Kylian Mbappé.
Valencia: Luiz Junior, Sergi Cardona, Renato Veiga, Juan Foyth, Santiago Mourino y Alberto Moleiro.

