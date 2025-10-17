Este sábado, Red Uno transmite el partidazo Sevilla Vs Mallorca en vivo

Este sábado, los fanáticos del fútbol boliviano podrán seguir por Red Uno el enfrentamiento entre Sevilla y Mallorca, que promete ser un duelo emocionante por los puntos en LaLiga 2024-2025. La transmisión en señal abierta comenzará a las 07:45 y el duelo a las 08:00 de la mañana. ¡Imperdible!

Sevilla llega al partido con la moral en alto tras su victoria por 4-1 ante Barcelona en la jornada anterior. En los últimos cuatro encuentros, el conjunto andaluz cosechó dos triunfos, un empate y una derrota, con 10 goles a favor y 6 en contra, consolidándose en la sexta posición del campeonato con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 3 PP).

Por su parte, Mallorca busca recuperarse luego de caer 1-2 frente al Athletic Bilbao. El equipo visitante solo ha sumado una victoria en los últimos cuatro partidos, con un empate y dos derrotas, y ha marcado cinco goles mientras recibió siete. Además, Mallorca ha tenido una de las peores temporadas como visitante, sin puntos en sus compromisos fuera de casa, y ocupa el vigésimo lugar con 5 unidades (1 PG – 2 PE – 5 PP).

El último enfrentamiento entre ambos equipos en LaLiga terminó en empate 1-1, el 24 de febrero de 2024. Con la transmisión de Red Uno, los aficionados bolivianos tendrán la oportunidad de seguir cada minuto de un duelo que podría definir posiciones importantes en la tabla.

