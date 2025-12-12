Una joven publicó en X (exTwitter) la decoración navideña que armó su tía y las imágenes no tardaron en viralizarse. Con miles de “Me gusta” y comentarios, los usuarios coronaron a la autora del despliegue como “la reina del maximalismo navideño”.

La publicación, realizada por una usuaria joven de la red social, mostraba una serie de fotografías que parecían sacadas de una película de Navidad. En ellas se podía ver un auténtico festival de colores, texturas y adornos: guirnaldas, luces, casitas de jengibre, muñecos temáticos, muérdagos, almohadones rojos y verdes, además de varios arbolitos distribuidos por distintos rincones de la casa. La mesa festiva, preparada con candelabros, velas y vajilla especial, completaba la escena.

Guirnaldas, luces y magia: la casa navideña que todos quieren visitar El posteo rápidamente explotó en la plataforma: acumuló más de 19 mil “Me gusta” y miles de retweets. (Foto: X/@_LuisaQuezada).

“Mi tía y su tradición anual de humillarnos con su decoración navideña, solo wow”, escribió la joven junto a los emojis de caritas enamoradas que, según los usuarios, describían perfectamente el nivel de dedicación detrás de cada detalle.

El posteo rápidamente explotó en la plataforma: acumuló más de 19 mil “Me gusta” y miles de retweets. En pocas horas, se transformó en uno de los contenidos navideños más comentados del día.

Las reacciones fueron tan variadas como ingeniosas. “Siento que huele delicioso”, escribió un usuario, mientras que otro bromeó: “¿Tus tíos son duendes?”. Hubo quienes admiraron el estilo: “Qué linda acumulación maximalista navideña”, y quienes, entre risas, dejaron preguntas más prácticas: “Pregunta 1: ¿Dónde almacena todo eso el resto del año? Y pregunta 2: ¿Cómo limpia todo eso?”.

