Mundial 2026 en alerta: 10 sedes podrían enfrentar calor extremo

El Mundial 2026, que se jugará en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio, enfrenta un desafío inesperado: las condiciones climáticas extremas podrían poner en riesgo la seguridad de los aficionados, el bienestar de los jugadores y la logística del torneo.

Estadios en riesgo

Según un análisis de BBC Worklife, 10 de los 16 estadios presentan un riesgo muy alto de calor extremo. Maddy Orr, especialista en impacto del clima en el deporte, advierte que la cancelación de partidos podría generar millones de dólares en pérdidas, incluyendo reembolsos de entradas y pagos al personal desplazado.

Experiencias recientes en torneos internacionales en Estados Unidos ilustran el peligro: durante la FIFA Club World Cup, partidos en Orlando y Cincinnati sufrieron retrasos de hasta dos horas por lluvias y tormentas, afectando a espectadores, equipos y comercios.

Prevención para aficionados y organizadores

Especialistas recomiendan a los visitantes contratar seguros de viaje que cubran cancelaciones o cambios de fecha, elegir hoteles con políticas flexibles y usar tarjetas de crédito para compras importantes, facilitando reclamos en caso de interrupciones.

Ciudades como Kansas City, Miami, Dallas, Houston y Atlanta han implementado medidas de prevención:

Instalación de ventiladores nebulizadores y zonas de sombra

Estaciones de enfriamiento y atención médica

Notificaciones en tiempo real sobre condiciones climáticas

Protocolos de seguridad para grupos vulnerables

Pam Kramer, representante del comité organizador KC2026, enfatiza que la prioridad es informar al público, proteger la salud y monitorear constantemente el clima.

Adaptación y comunicación clave

Mark Kenna, dueño de una tienda de recuerdos en Vancouver, destaca que el éxito del torneo depende de la estabilidad y continuidad de los partidos. La colaboración entre autoridades, organizadores, empresas y aficionados será crucial para superar los efectos del clima extremo y garantizar un Mundial seguro y memorable.

