Agapito Orozco celebra su cuarta victoria en México y sueña con la UFC

Agapito combina trabajo y preparación deportiva mientras sueña con llegar a la élite mundial de las artes marciales.
05/11/2025 0:11
El destacado deportista boliviano de artes marciales mixtas (MMA), Agapito Orozco, continúa dejando huella en el mundo del combate. Recientemente logró su cuarta victoria en México, consolidando su crecimiento y compromiso en el deporte.
“Nos hemos preparado de la mejor manera, y gracias a Dios todo está saliendo acorde a lo planificado. Hemos buscado finalizar el combate lo más pronto posible para seguir buscando nuevas oportunidades este año”, afirmó Orozco.
Desde hace ocho meses, el atleta vive en México, dedicándose a una preparación constante con el objetivo de alcanzar su sueño de llegar a la UFC. “Estoy en el lugar correcto con el equipo correcto. En conjunto estamos trabajando para sacar una mejor versión de mí y para que resalte a nivel mundial. El trabajo se está llevando tal como se ha planificado”, agregó.
El atleta también reveló que actualmente trabaja en un taller mecánico de motos en México, combinando su labor con rigurosas jornadas de entrenamiento.
Agapito hizo un llamado a las empresas y al gobierno boliviano para que apoyen a los deportistas. “Si ya logramos todo esto sin ningún apoyo, imagínense lo que podríamos lograr con respaldo. Invito a las empresas a que me apoyen; con gusto haré publicidad, porque gracias a Dios se nos están dando las cosas y estamos ganando las peleas”, indicó.
El campeón también mostró su compromiso social, expresando su deseo de ayudar a los niños: “Yo soy alguien que vino de la nada. Hemos batallado para conseguir un lugar donde entrenar y hasta conseguir equipos. Sé lo que es no tener nada ni apoyo, y por ese sentimiento no quisiera que otros pasen por lo mismo”, afirmó.
Además, Agapito Orozco está escribiendo un libro titulado “Camino hacia las estrellas”, donde planea compartir su historia y motivar a futuras generaciones.
