Así arrancó el Súper Deportivo de Red Uno: más horarios, más cobertura y toda la emoción del deporte

El espacio más esperado por los hinchas del deporte arrancó este 4 de noviembre con una temporada renovada, nuevos horarios y la cobertura más completa del ámbito deportivo.

Desde hoy, Red Uno de Bolivia vuelve a encender la emoción con El Súper Deportivo, el programa que promete mantener informados a los fanáticos sobre campeonatos, torneos mundiales y los eventos más destacados del deporte local, nacional e internacional.

El programa se emite de lunes a viernes, de 12:00 a 12:25, por las pantallas de la Red Naranja. Además, los domingos tendrá una edición especial de 22:30 a 23:30. La conducción estará a cargo de Pablo Bustillo y Mauricio “Chipi” Caballero desde la ciudad de La Paz, con enlaces directos a Cochabamba, junto a Alejandro López, y a Santa Cruz, con Gustavo Fuss.

Con un formato ágil, dinámico y cobertura nacional, El Súper Deportivo promete convertirse nuevamente en el punto de encuentro de los fanáticos que viven el deporte con intensidad.

Así que, amigo hincha, prepárate: vuelve el número uno del deporte, El Súper Deportivo, por las pantallas de Red Uno de Bolivia.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play