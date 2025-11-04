TEMAS DE HOY:
Feminicidio Asesinato Ataque abejas

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Así arrancó el Súper Deportivo de Red Uno: más horarios, más cobertura y toda la emoción del deporte

El programa deportivo más esperado por los fanáticos inicia con nueva temporada, conductores en tres ciudades y la cobertura más completa del ámbito deportivo.

Silvia Sanchez

04/11/2025 12:40

Foto Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

El espacio más esperado por los hinchas del deporte arrancó este 4 de noviembre con una temporada renovada, nuevos horarios y la cobertura más completa del ámbito deportivo.

Desde hoy, Red Uno de Bolivia vuelve a encender la emoción con El Súper Deportivo, el programa que promete mantener informados a los fanáticos sobre campeonatos, torneos mundiales y los eventos más destacados del deporte local, nacional e internacional.

El programa se emite de lunes a viernes, de 12:00 a 12:25, por las pantallas de la Red Naranja. Además, los domingos tendrá una edición especial de 22:30 a 23:30. La conducción estará a cargo de Pablo Bustillo y Mauricio “Chipi” Caballero desde la ciudad de La Paz, con enlaces directos a Cochabamba, junto a Alejandro López, y a Santa Cruz, con Gustavo Fuss.

Con un formato ágil, dinámico y cobertura nacional, El Súper Deportivo promete convertirse nuevamente en el punto de encuentro de los fanáticos que viven el deporte con intensidad.

Así que, amigo hincha, prepárate: vuelve el número uno del deporte, El Súper Deportivo, por las pantallas de Red Uno de Bolivia.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD