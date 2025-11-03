TEMAS DE HOY:
Tres departamentos tendrán feriado en noviembre: revisa cuáles disfrutarán de un fin de semana largo

Tras el feriado nacional de Todos Santos, tres departamentos del país aún tienen jornadas de descanso en conmemoración a sus gestas libertarias, según el calendario oficial del Gobierno.

Silvia Sanchez

03/11/2025 13:53

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

El penúltimo mes del año, noviembre, llega con varias fechas importantes de celebración y descanso para la ciudadanía boliviana.

Tras el feriado nacional de Todos Santos, tres departamentos del país aún gozarán de un día adicional de descanso, lo que permitirá disfrutar de fines de semana largos.

De manera extraordinaria, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5328, promulgado el 5 de febrero de 2025, que establece un feriado adicional en cada departamento en homenaje al Bicentenario de Bolivia.

La norma tiene como objetivo resaltar los hechos históricos y trascendentales que marcaron la lucha por la independencia nacional.

Hasta la fecha, seis de los nueve departamentos ya celebraron sus jornadas conmemorativas. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se confirmó que aún restan tres regiones por rendir homenaje a sus gestas históricas:

  • Tarija: 7 de noviembre, por la Batalla de Suipacha.

  • Cochabamba: 14 de noviembre, por la Batalla de Aroma.

  • La Paz: 14 de noviembre, en recuerdo del descuartizamiento de Túpac Katari.

Las tres fechas caerán en día viernes, lo que permitirá a estas regiones disfrutar de fines de semana extendidos, ideales para el descanso, el turismo interno y la promoción de actividades culturales.

 

