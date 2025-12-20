Bolivia participa por primera vez como miembro pleno del Mercosur

Bolivia participó por primera vez como miembro pleno del Mercosur en la Cumbre de Jefes de Estado, realizada en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. En representación del presidente Rodrigo Paz Pereira, el canciller Fernando Aramayo intervino ante los mandatarios y delegaciones del bloque, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante su intervención, Bolivia reafirmó su compromiso con la estabilidad democrática, la reconstrucción institucional y la integración regional como pilares fundamentales para alcanzar una prosperidad compartida. Así lo señala una nota de prensa de la Cancillería, que destaca además la importancia de que la integración regional se traduzca en beneficios concretos para la población.

“El país expresó su convicción de que la integración debe generar bienestar real para las personas, garantizando el respeto a los derechos humanos, la movilidad humana y mayores oportunidades para las familias del Mercosur”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, Bolivia se ofreció como un eje natural de conectividad regional, resaltando sus más de 7.000 kilómetros de frontera con cinco países y su potencial estratégico para articular la integración entre distintos mecanismos regionales.

Durante la cumbre, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio la bienvenida oficial a Bolivia en su primera participación como miembro pleno del bloque. “Doy la bienvenida al gobierno de Bolivia que participa por primera vez en esta instancia”, expresó el mandatario argentino.

En la LXVII Cumbre de Presidentes del Mercosur participaron los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; y Yamandú Orsi, de Uruguay, además del canciller boliviano Fernando Aramayo.

