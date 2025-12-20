Video viral: el impactante cara a cara entre un perro y un tiburón en Australia

Un impactante momento de tensión quedó registrado en una playa de Perth, Australia, cuando un perro y un tiburón tigre se encontraron cara a cara a pocos metros de la orilla. El video, captado por un dron, se viralizó rápidamente y causó sorpresa entre miles de usuarios en redes sociales.

La escena fue filmada por Lexo Aveleyra, quien compartió el registro en su cuenta de Instagram @seenbylexo. En las imágenes se observa cómo el tiburón, fácilmente reconocible por sus características rayas, se aproxima a la costa mientras el perro Olive jugaba tranquilamente en el agua, sin advertir el peligro.

Segundos de tensión y alivio

El video muestra al tiburón avanzando lentamente por el agua cristalina. Sin embargo, al notar la presencia del otro, ambos reaccionan de inmediato: el perro corre hacia la playa, mientras que el tiburón gira bruscamente y regresa mar adentro.

El encuentro duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para generar impacto y asombro en redes sociales. “En un día de 40 grados y con tormentas en Perth, fui a la playa a nadar y luego me quedé volando mi dron”, relató Aveleyra en su publicación.

“Vi un hermoso tiburón tigre, uno de los muchos que regresan a nuestra costa en esta época del año. Lo seguí mientras se acercaba a la orilla, esperando una buena toma. De repente, giró, probablemente porque sintió movimiento en el agua”, explicó.

Según relató, el tiburón se acercó a investigar al perro Olive, y el animal hizo lo mismo. “Fue un encuentro breve, pero impactante. Verlo desde el control remoto me dejó en shock; por un momento incluso perdí el encuadre. Sabía que había capturado un momento único”, agregó.

El autor del video también reflexionó sobre el episodio, en una publicación que superó los 20 mil ‘me gusta’ y los 600 comentarios. “Los tiburones están en su ambiente natural. Entrar al mar —ya sea nadando, surfeando o paseando un perro— siempre es una decisión personal. Lo importante es estar atentos”, escribió.

Los tiburones tigre suelen acercarse a la costa durante los meses cálidos en busca de alimento como peces, rayas y tortugas. Este tipo de encuentros, aunque poco frecuentes, recuerdan la importancia de la precaución al disfrutar del mar.

