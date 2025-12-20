Estudio revela que el pasaje en Cochabamba solo debería subir Bs 0,50

Un estudio técnico difundido por Eduardo Pando, director del Grupo Gerenssa, señala que el precio del pasaje urbano en Cochabamba solo debería incrementarse en un máximo de Bs 0,50, pese a la reciente subida del precio de los combustibles.

Según el análisis, el combustible representa aproximadamente el 20% de los costos de operación del transporte público. En ese contexto, tomando en cuenta que la gasolina registró un incremento del 86%, el ajuste real del pasaje debería ser de alrededor de 35 centavos.

El estudio también contempla a los vehículos que operan con Gas Natural Vehicular (GNV). En este caso, considerando que el incremento fue del 64%, el aumento del pasaje debería ser menor a 30 centavos.

Al promediar ambos escenarios y redondear las cifras, el informe concluye que el pasaje urbano debería subir solo Bs 0,50, estableciendo una tarifa final de Bs 3.

El Grupo Gerenssa es una consultora internacional con base en Bolivia que, durante los últimos 10 años, ha sido contratada para realizar el cálculo de tarifas del transporte público en los departamentos de Oruro, La Paz, Cochabamba y en la ciudad de El Alto, lo que respalda el sustento técnico del estudio.

Publicación Grupo Gerenssa

