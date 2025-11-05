Percy Escobar representará a Bolivia en aguas abiertas en los Juegos Bolivarianos

Del 22 de noviembre al 7 de diciembre, Perú será sede de los Juegos Bolivarianos 2025, donde 17 países competirán en 40 disciplinas deportivas.

Bolivia estará presente en diversas competencias, destacando en la disciplina de aguas abiertas, donde Percy Escobar será el representante nacional.

Escobar, habilitado por la Federación Boliviana de Deportes Acuáticos, competirá en las pruebas de 5 y 10 kilómetros. “Los entrenamientos han sido muy duros las últimas semanas y eso es lo que queremos, para buscar el mejor resultado posible para Bolivia. Esperamos llegar en las mejores condiciones a este campeonato”, afirmó el atleta.

Actualmente, Percy lleva mes y medio de preparación en Perú, enfocado en potenciar su rendimiento para los próximos juegos.

Sobre sus expectativas, comentó: “Ojalá se dé una medalla. Estamos buscando poder posicionarnos en el primer pelotón que se forma en esta competencia, que es de mucha estrategia y competencia porque estamos más de dos horas en el agua. Queremos poder posicionarnos en ese top 6”.

Con una intensa preparación y altas expectativas, Percy Escobar buscará dejar en alto el nombre de Bolivia en una de las competencias más exigentes de los Juegos Bolivarianos.

