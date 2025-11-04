Fútbol de luto: entrenador muere tras desplomarse en pleno partido

El fútbol europeo atraviesa horas de profundo dolor tras la repentina muerte de Mladen Zizović, entrenador bosnio del Radnički 1923, quien falleció a los 44 años luego de sufrir un paro cardíaco durante un encuentro de la Superliga de Serbia.

El trágico episodio ocurrió durante el partido ante Mladost Lucani, a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Zizović colapsó repentinamente en el campo. Fue atendido de inmediato por los equipos médicos y trasladado de urgencia a un hospital, pero no pudieron reanimarlo. La confirmación de su fallecimiento llegó apenas 20 minutos después de su ingreso.

En un principio, el árbitro había decidido continuar el juego, pero al conocerse la gravedad del cuadro, el partido fue suspendido. Las imágenes de jugadores y miembros de ambos equipos reflejaron el impacto emocional que generó la tragedia.

El Radnički 1923 emitió un comunicado expresando su dolor:

“Con el más profundo dolor informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizović, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnički 1923. Nuestro club ha perdido no solo a un gran profesional, sino también a un hombre noble y generoso. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, maestro”.

Zizović, exfutbolista de la selección de Bosnia y Herzegovina, había asumido la dirección técnica del Radnički el 23 de octubre y apenas dirigía su tercer encuentro oficial con el club.

La Asociación de Fútbol de Serbia también lamentó el hecho:

“Recibimos con profunda tristeza la noticia de la repentina muerte del entrenador Mladen Zizović. Su partida representa una gran pérdida para todo el fútbol serbio. Su pasión por el fútbol y su legado permanecerán para siempre”.

Los principales clubes del país expresaron su pesar. El Partizan de Belgrado escribió:

“Lamentamos profundamente la repentina partida de Mladen Zizović. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a todo el Radnički 1923”.

Mientras que el Crvena Zvezda (Estrella Roja) manifestó:

“El FK Crvena Zvezda expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de Mladen Zizović. Descansa en paz”.

