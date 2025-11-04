El Bayern de Múnich se impuso este martes por 1-2 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, con un doblete del colombiano Luis Díaz, que fue expulsado antes del descanso. Con este triunfo, el equipo alemán se mantiene líder invicto del Grupo A en la Liga de Campeones.

Díaz abrió el marcador en el minuto 4, aprovechando un rechace del portero Lucas Chevalier tras un disparo bloqueado que rebotó en Marquinhos. Luego, en el 32’, amplió la ventaja tras una pérdida del propio capitán brasileño cerca del área.

Expulsión tras protagonismo

Poco antes del entretiempo, Luis Díaz fue expulsado por una fuerte entrada por detrás a Achraf Hakimi, que salió del campo entre lágrimas. Inicialmente sancionado con amarilla, el árbitro corrigió a roja directa tras la revisión en el VAR. El partido del colombiano terminó abruptamente, tras ser el protagonista absoluto de la primera mitad.

Lesiones y bajas en el PSG

El PSG de Luis Enrique tuvo una noche complicada más allá del marcador. Además de perder a Hakimi, también sufrió la salida por lesión de Ousmane Dembélé en el minuto 25. El francés, recientemente premiado con el Balón de Oro, apenas disputaba su segundo partido como titular tras su última lesión.

Antes de su salida, a Dembélé ya le había sido anulado un gol por fuera de juego.

En la segunda mitad, los parisinos acortaron distancias con un tanto de Joao Neves (74’) tras una asistencia de Kang-In Lee, en una jugada entre dos suplentes que ingresaron desde el banco.

“Nos quedamos con poco de mal sabor de boca. En el segundo tiempo, con su roja y las ocasiones que tuvimos, pensábamos que empataríamos”, declaró el portero Lucas Chevalier, quien también afirmó que “vale más perder partidos ahora que en abril o mayo”.

Bayern, paso firme a octavos

Con esta victoria, el Bayern Múnich suma 12 puntos en 4 partidos, igual que el Arsenal, y se acerca a la clasificación a octavos. El equipo dirigido por Vincent Kompany ha ganado los 16 partidos oficiales que ha disputado esta temporada, con 56 goles anotados.

El próximo 26 de noviembre, los bávaros visitarán al Arsenal, mientras que el PSG recibirá al Tottenham, obligado a ganar para mantener sus opciones.

