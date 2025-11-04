Transmisión de mando: Alcaldía paceña controlará comercio, tránsito y seguridad en el centro de la ciudad

Con miras a la transmisión del mando presidencial, prevista para este sábado 8 de noviembre, la Alcaldía de La Paz ejecutará un plan integral de coordinación y control en el centro paceño y las principales rutas troncales, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la fluidez vehicular durante la llegada de 45 delegaciones oficiales a la sede de Gobierno.

El operativo se realizará en coordinación con la Policía Boliviana, la Dirección de Mercados, la Secretaría de Desarrollo Económico y otras instancias municipales, según explicó el secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, citado por un reporte institucional.

“Vamos a coordinar con la Policía para identificar las rutas de desplazamiento desde la llegada de las delegaciones hasta sus hoteles. Son 45 delegaciones, por lo que despejaremos las rutas principales y el entorno de la Plaza Murillo de comerciantes ilegales y ambulantes”, explicó la autoridad.

El plan municipal priorizará el despeje y ordenamiento de las vías por donde circularán las comitivas, especialmente en las zonas que conectan con el centro histórico.

Millares anunció que se llevarán adelante reuniones de concertación con los comerciantes formales de la avenida Comercio, con el fin de evitar la instalación de ferias o mercados temporales durante los actos oficiales.

“Vamos a dialogar con los comerciantes de la Comercio para que no conviertan la zona en un mercado durante estos días. Lo haremos de forma consensuada y coordinada con la Dirección de Mercados y Desarrollo Económico”, señaló.

El plan también contempla el refuerzo de patrullajes en sectores como San Francisco, Pérez Velasco, Potosí y Alonso de Mendoza, donde suele concentrarse población en situación de calle.

“El objetivo es prevenir incidentes y garantizar un ambiente seguro para los visitantes y la población local. Vamos a estar atentos a cualquier eventualidad y trabajaremos junto a la Policía para controlar la presencia de personas en situación de calle en el centro de la ciudad”, subrayó Millares.

Por otra parte, el plan está enfocado en la regulación del tráfico vehicular. En coordinación con la Dirección de Tránsito, se definirán dos rutas principales de circulación: la Autopista La Paz–El Alto y la avenida Mario Mercado.

Asimismo, se implementará una restricción vehicular temporal en el centro paceño, con el propósito de reducir el tránsito de vehículos privados y del transporte público, priorizando la movilidad peatonal y el acceso exclusivo a las delegaciones oficiales.

“Queremos un centro con movilidad ordenada y segura, con menos transporte público circulando. Seremos estrictos con la restricción vehicular y los horarios permitidos de circulación”, afirmó.

El operativo incluirá controles en rutas y paradas del transporte público, especialmente en puntos conflictivos como el Obelisco, Plaza del Estudiante, Garita de Lima y Estación Central. Los conductores que realicen el denominado piqueo o permanezcan más tiempo del permitido serán sancionados.

“No vamos a permitir que el transporte interciudad o de El Alto se quede estacionado todo el día en el centro paceño. Vamos a controlar y sancionar estas prácticas que afectan la circulación”, advirtió la autoridad.

Finalmente, la Alcaldía ejecutará un operativo conjunto con la Intendencia Municipal y la Dirección de Mercados para retirar el comercio asentado de manera irregular en los alrededores de la Plaza Murillo, con el propósito de mantener el orden y la limpieza durante los actos protocolares.

