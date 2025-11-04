TEMAS DE HOY:
Conmoción en Potosí: abejas atacaron hasta la muerte a una mujer que visitaba el cementerio

El ataque se registró en la comunidad Moraya, municipio de Villazón, donde un enjambre de abejas fue perturbado y agredió a los asistentes. La víctima, de 76 años, falleció en el lugar.

Silvia Sanchez

04/11/2025 10:54

Foto Red Uno
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer de la tercera edad perdió la vida el pasado domingo 2 de noviembre en la comunidad Moraya, zona rural del municipio de Villazón (Potosí), tras sufrir múltiples picaduras de abejas mientras visitaba el cementerio por la festividad de Todos Santos.

De acuerdo con el informe preliminar, los visitantes del camposanto advirtieron la presencia de un panal de abejas en el lugar. Al ser perturbado, los insectos salieron y comenzaron a atacar a las personas presentes.

La mayoría logró ponerse a salvo con algunas picaduras; sin embargo, una mujer de 76 años, identificada como Reimunda E.T., fue alcanzada por el enjambre y sufrió numerosas picaduras en el rostro y en distintas partes del cuerpo, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Personal de la Policía acudió hasta el cementerio tras el llamado de los vecinos y realizó el levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue del hospital San Roque para la correspondiente autopsia médico-legal.

El hecho causó gran consternación entre los asistentes, ya que la víctima había acudido al cementerio para rendir homenaje a un familiar fallecido durante la tradicional jornada de Todos Santos.

 

