¡De terror! Abuela habría enterrado vivo a su nieto tras el parto de su hija adolescente

Un hecho que ha conmocionado a la provincia de Tarma, en la región Junín, Perú, involucra a Sindy Jessica Galarza Huaynates, de 30 años, quien es investigada por presuntamente asfixiar y enterrar a su nieto recién nacido.

El incidente ocurrió luego de que su hija adolescente, de 15 años, diera a luz en el baño de su vivienda. Según las primeras investigaciones, la menor intentó dar a luz en secreto, pero los fuertes dolores la hicieron gritar, alertando a su madre. Al ingresar, Sindy encontró a la adolescente con el bebé en brazos, el cual presentaba signos de asfixia y dificultad respiratoria.

Lejos de buscar asistencia médica, la mujer habría envuelto al recién nacido en una toalla y lo trasladó hasta una zona descampada conocida como “Huacrancan”, en el distrito de Palca, donde lo enterró.

Horas después, el hecho fue descubierto y denunciado ante la Policía. La adolescente confesó lo ocurrido, señalando que su madre habría actuado sola. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles del crimen y determinar las responsabilidades legales.

Imagen captura RR.SS.

Mira la programación en Red Uno Play