¡Terrible! Acusan a un pastor de tortura y abuso sexual contra cuatro niños, entre ellos sus dos hijas

Se trata de un caso de extrema violencia en contra de la niñez, el caso se registró en la capital brasileña, donde un pastor fue detenido en el Distrito Federal, acusado de múltiples delitos que incluyen la violación y tortura de cuatro niños: sus dos hijas, una hijastra y un hijastro.

Según se reveló, el hombre predicaba en una iglesia en Santo Antônio do Descoberto (Goiás), y los delitos los cometió en su residencia familiar de Recanto das Emas, Distrito Federal, entre los años 2010 y 2018.

De acuerdo al proceso de investigación, se dio a conocer que el pastor obligaba a las niñas a arrodillarse sobre granos de maíz y chapas de botellas. Además, las coaccionaba a ver películas pornográficas con él y las forzaba a presenciar los abusos sexuales entre ellas.

Sin embargo, uno de los detalles más perturbadores, es que, tras cometer los abusos, el hombre obligaba a las víctimas a poner las manos en la Biblia y rezar con él.

Tras que el caso fuese descubierto, la policía inició un proceso de investigación y un operativo para poder capturarlo, sin embargo, cuando el hombre se percató de que iba a ser arrestado, intentó suicidarse en su lugar de trabajo, pero sus compañeros lo impidieron.

Ya en manos de las autoridades, el hombre enfrenta ahora graves cargos ante la justicia por los delitos de: Violación agravada de persona vulnerable, agresión sexual agravada, explotación sexual de un menor, tortura y maltrato.

Mira la programación en Red Uno Play