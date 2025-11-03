Nicki Nicole dejó atrás la ruptura con Yamal y lanzó un adelanto de su nueva canción: “Que se calme este dolor”

Nicki Nicole volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo completamente distinto. Luego de que Lamine Yamal confirmara públicamente su separación, la artista rosarina reapareció en redes sociales para anunciar su nueva colaboración con Tan Biónica, en el marco del proyecto El Regreso, el álbum que marca el retorno discográfico de la banda tras su separación en 2016 y su vuelta a los escenarios en 2023.

“El que salió / Los intentos @tanbionica. Este 4 de noviembre por fin sale Boquitas Pintadas. Gracias chicos por dejarme ser parte”, escribió Nicki en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la artista compartió un video donde se la ve cantando a capella el inicio del tema, antes de dar paso a Chano Charpentier y al resto de la banda, en un clima de complicidad y emoción compartida. En otro clip del mismo posteo, mostraron el detrás de escena de la grabación, protagonizando un divertido blooper que reflejó el costado más relajado y espontáneo de la colaboración.

“Boquitas Pintadas” es uno de los temas más emblemáticos de Tan Biónica, y esta nueva versión junto a Nicki Nicole promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del año. En su voz, el clásico adquiere una frescura distinta, sin perder la nostalgia ni la poética original de la letra:

“Y en la noche de las noches me verás caer, pidiendo perdón, amor.

Yo quiero el beso perfumadito de tu boquita pintada,

que me llene de alegría, que se calme este dolor”.

El lanzamiento oficial está previsto para el 4 de noviembre, y será parte del regreso discográfico de Tan Biónica. La banda contará además con otras colaboraciones destacadas: Airbag interpretará Tus cosas, y Andrés Calamaro pondrá su voz en Mi vida. Hasta el momento, se han confirmado diez canciones para el disco.

Reacciones de artistas y fans

La publicación de Nicki generó una ola de reacciones entre colegas y seguidores. “Ay dios, los amo”, comentó la periodista Nazarena Di Serio, mientras que los propios integrantes de la banda le respondieron con humor y emoción. Bambi Charpentier replicó una frase de los bloopers —“Uh, salgo re bien”— y Diega Lichtenstein escribió: “Gracias por revivirnos esta canción, Naiki. Será eterna a partir de ahora”.

En la red social X (ex Twitter), Chano Charpentier también celebró la colaboración:

“No saben cómo cantó Nicki. En el clip es un ángel inexplicable, caído de un cuento. Nuestros respetos a la número 1”.

Los fans coincidieron en la emoción: “Eligieron la voz más hermosa para el tema más hermoso”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Sin ella no tendríamos oficialmente Boquitas Pintadas, así que se ganó todos nuestros respetos”.

Nicki compartió varias de esas publicaciones en sus historias de Instagram y reaccionó con un simple pero contundente: “Lloro”, acompañado de emojis de corazones y emoción. En otra historia publicó una foto suya sobre el escenario con la frase: “Por ahí cumpliendo sueños sin mirar”, reflejando la admiración que siente por la banda.

La separación con Lamine Yamal

Por su parte, Lamine Yamal, quien había confirmado la ruptura en el programa D Corazón de RTVE, aseguró que la decisión fue de mutuo acuerdo y que no existieron terceros en discordia.

“No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya”, afirmó.

La relación entre ambos había comenzado en agosto, cuando la cantante confirmó el vínculo con una publicación por el cumpleaños del futbolista. Tras semanas de gestos en redes y apariciones públicas, la separación llegó de manera sorpresiva, apenas dos meses después.

