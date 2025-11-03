TEMAS DE HOY:
¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este lunes 3 de noviembre en Bolivia?

¡Atención! En esta jornada se registran variaciones en el dólar paralelo, de acuerdo con plataformas digitales.

Silvia Sanchez

03/11/2025 6:45

Imagen captura RR.SS.
Según datos emitidos este lunes 3 de noviembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.45 (BOB), y un precio de compra de 11.38 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de jueves sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 11.39 (BOB) y hoy registra 11.38 (BOB).

En tanto el precio para la compra se registró la pasada jornada en 11.44 (BOB) y en esta jornada registra la cifra de 11. 45 (BOB).

Imagen captura RR.SS.

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes una variación, ya que a la compra se registra en 11.54 (BOB), y 11.41 (BOB), para la venta.

Imagen captura RR.SS.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

