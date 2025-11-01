Robó y luego incendió el local: ladrón causó fuego en una tienda de lubricantes en Quillacollo

El incendio que se registró la madrugada de este sábado en una tienda de lubricantes en el municipio de Quillacollo, departamento de Cochabamba, fue provocado por un delincuente que ingresó al local para robar.

Los propietarios del negocio revisaron las cámaras de seguridad y comprobaron que una persona ingresó durante la madrugada, sustrajo la caja fuerte y, antes de huir, prendió fuego al lugar sin importar que, en el piso superior, se encontraba la familia durmiendo.

Vecinos alertaron a las autoridades al ver el humo que salía del inmueble, ubicado sobre la avenida Blanco Galindo. Personal de emergencia y voluntarios del SAR Bolivia acudieron rápidamente al sitio y lograron sofocar las llamas tras varias horas de trabajo.

El incendio dejó pérdidas materiales de consideración, aunque todavía se realiza la evaluación de los daños y del monto robado.

Los dueños del local solicitaron a la Policía Boliviana investigar el hecho y dar con el responsable, quien además de robar en la tienda, puso en riesgo la vida de toda una familia.

Foto SAR-Bolivia Filial Cochabamba

