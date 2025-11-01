Tragedia en Perú: una cornisa se desprendió de una iglesia y mató a una mujer

Una tragedia conmocionó este viernes a la ciudad peruana de Ayacucho, luego de que una mujer muriera tras el desprendimiento de un pedazo de mampostería de una iglesia local. Otras cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

La víctima, identificada como Martha Pillaca, de 45 años, estaba haciendo la fila para ingresar a un banco situado junto a la Oficina Arzobispal cuando la cornisa de la fachada del templo se desprendió y cayó sobre las personas que aguardaban.

Según informó la fiscalía que investiga el hecho, Pillaca “se encontraba junto a su hijo de un año, sentada en las graderías del atrio de la iglesia”. Al momento del desprendimiento, “habría sido golpeada en la cabeza por los fragmentos que cayeron”.

Además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas su hijo y un hombre de 53 años que permanecen en estado crítico. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Ayacucho.

El sacerdote César Samanez, del Arzobispado de Ayacucho, señaló que la necesidad de realizar refacciones en el templo ya había sido advertida. “Desde hace tres años se está elaborando un expediente en el Ministerio de Cultura para la restauración de esa fachada. Con la situación política que hemos vivido, el cambio de presidentes y funcionarios, el proyecto no ha avanzado”, declaró a The Associated Press.

Samanez aseguró además que la institución religiosa asumirá los gastos médicos de los heridos y los costos del velorio de la víctima fatal.

En el lugar trabajaron agentes de Criminalística, mientras que el cuerpo de Pillaca fue trasladado a la División de Medicina Legal del Ministerio Público para la realización de la autopsia.

La iglesia, construida a inicios del siglo XVII y ubicada a unos 55 metros de la plaza central de Ayacucho, es una de las más emblemáticas de la ciudad por su estilo barroco.

Una de las hipótesis preliminares apunta a que el desplome habría sido provocado por las intensas lluvias y granizos registrados en la zona el miércoles por la tarde. No obstante, la fiscalía continúa investigando las causas del colapso.

