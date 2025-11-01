Dentro del plano astrológico, hay ciertos signos que parecen más propensos a atravesar situaciones negativas o sentimientos de frustración. Así como el zodíaco puede explicar rasgos de personalidad, también permite identificar cuáles tienden a la infelicidad.

Las astrólogas Tara Bennet, coach espiritual, y Lauren DeGolia, consultora de claridad, elaboraron un ranking del puesto seis al uno con los signos más inclinados a sufrir emocionalmente o lamentarse con frecuencia a lo largo de su vida.

En el sexto lugar aparece Piscis (20 de febrero - 20 de marzo). Conocidos por su sensibilidad y tendencia a refugiarse en su mundo interno, suelen sacrificarse por los demás hasta verse como víctimas. “En la vida, son propensos al martirio”, explicó Bennet, quien añadió que siempre priorizan el bienestar ajeno por encima del propio.

El quinto puesto lo ocupa Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero). Su obsesión por alcanzar estándares altos y el temor constante al fracaso les quitan espontaneidad y alegría.

Luego se ubica Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre). Perfeccionistas por naturaleza, nunca sienten que lo hecho sea suficiente. “No importa cuánto trabajen, siempre creen que podría haber sido mejor”, detalló Bennet, señalando que esa autoexigencia los vuelve más propensos a la infelicidad.

El top 3 de los signos más infelices

En el tercer lugar está Cáncer (21 de junio - 22 de julio), signo conocido por su sensibilidad y su tendencia a dar más de lo que recibe. “Es un signo emocionalmente generoso, pero esa entrega constante puede resultar agotadora y desalentadora”, explicó DeGolia.

El segundo puesto lo ocupa Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre). Su intensidad emocional, aunque poderosa, puede volverse un peso. “Los escorpio son expertos en absorber las malas energías de los demás, incluso sin darse cuenta”, señaló DeGolia. “Esa carga emocional ajena puede dejarlos atrapados en una energía densa que les provoca infelicidad”, añadió Bennet.

Finalmente, el signo del zodíaco más infeliz, según las astrólogas, es Aries (21 de marzo - 20 de abril). Su espíritu competitivo y su ambición los lleva a frustrarse con facilidad cuando las cosas no salen como esperan. “Se enfocan tanto en el resultado final que olvidan disfrutar el proceso”, explicaron.

Aunque cada signo tenga su propio sello, las especialistas coinciden en que los rasgos más vinculados a la infelicidad son la autoexigencia extrema, la carga emocional excesiva y la dificultad para relajarse y disfrutar de lo simple.

