Un violento incidente se registró en un mercado de Santa Cruz. Un video publicado en las redes sociales muestra a un hombre que, con cuchillo en mano, amenaza a los transeúntes e intenta herirse a sí mismo con un cuchillo a la vista de todos.

El video muestra a un hombre ensangrentado mientras decenas de personas presencian el hecho totalmente consternados. Según el reporte, el hecho se produjo en un mercado en Montero.

En el audio se pueden escuchar los comentarios de las personas que aseguran que el sujeto habría herido a dos personas antes de autoinfligirse cortaduras, e incluso los testigos indicaron que una de las personas atacadas habría fallecido.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales que rociaron gas al hombre, en reiteradas ocasiones, en un intento de reducirlo.

En el video se muestra que fue un motoquero quien, con un rápido movimiento, logra quitarle el cuchillo y deja que la policía pueda capturar al sujeto.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al hombre con manchas de sangre en el cuerpo, mientras los presentes intentaban contenerlo.

Según los comentarios de los testigos, las víctimas del ataque fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano.

La Policía investiga el hecho y se espera un reporte oficial en las próximas horas que detalle el estado de las víctimas y del agresor.

