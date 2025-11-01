No es Géminis ni Virgo: la IA eligió al signo más 'problemático' del zodiaco

Durante años, Géminis ha cargado con la fama de ser el signo más “difícil” del zodiaco. Su dualidad, su carácter cambiante y su aparente indecisión suelen convertirlo en el blanco de memes y debates.

Sin embargo, un reciente análisis realizado con inteligencia artificial sorprendió a todos al señalar que el signo menos tolerado no es Géminis, sino Escorpio.

Escorpio, el signo que divide opiniones

De acuerdo con el estudio, Escorpio ocupa el primer lugar entre los signos que generan más roces en la vida cotidiana.

Aunque es admirado por su intensidad, pasión y lealtad, su lado oscuro —marcado por la posesividad, el control y la desconfianza— hace que muchos lo encuentren agotador o difícil de comprender.

La IA señala que, al estar regido por Plutón y Marte, Escorpio irradia una energía transformadora y dominante, que no todos los signos pueden tolerar. Además, su tendencia a guardar rencor y su estilo frontal para enfrentar conflictos generan choques constantes con personalidades más tranquilas o conciliadoras.

El top 3 de los signos más “difíciles”, según la IA

Escorpio: intenso, emocional y desconfiado; despierta amor o rechazo, sin puntos medios.

Capricornio: su rigidez y autoexigencia lo hacen parecer frío o inflexible.

Virgo: su afán por la perfección y su espíritu crítico pueden ser agotadores para quienes valoran la espontaneidad.

¿Y los más tolerados?

En el extremo opuesto, la IA destacó a Libra, Sagitario y Piscis como los signos más fáciles de llevar, gracias a su naturaleza sociable, optimista y empática.

