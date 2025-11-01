El Senamhi advirtió que entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre se registrarán ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en distintas provincias del departamento cruceño.
31/10/2025 22:07
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja por la presencia de vientos moderados a fuertes que afectarán varias regiones del departamento de Santa Cruz durante el fin de semana.
Según el reporte oficial, el fenómeno se presentará desde la mañana del sábado 1 hasta la mañana del domingo 2 de noviembre de 2025, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 90 kilómetros por hora en algunas zonas.
Las provincias bajo alerta son: Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santiesteban, el oeste de Cordillera y Chiquitos, además del sudeste de Guarayos, Velasco y Ñuflo de Chávez.
El Senamhi recomienda evitar estacionar vehículos cerca de árboles o estructuras inestables, debido al riesgo de caída de ramas o elementos sueltos a causa de la fuerza del viento.
