El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja por la presencia de vientos moderados a fuertes que afectarán varias regiones del departamento de Santa Cruz durante el fin de semana.

Según el reporte oficial, el fenómeno se presentará desde la mañana del sábado 1 hasta la mañana del domingo 2 de noviembre de 2025, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 90 kilómetros por hora en algunas zonas.

Las provincias bajo alerta son: Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santiesteban, el oeste de Cordillera y Chiquitos, además del sudeste de Guarayos, Velasco y Ñuflo de Chávez.

El Senamhi recomienda evitar estacionar vehículos cerca de árboles o estructuras inestables, debido al riesgo de caída de ramas o elementos sueltos a causa de la fuerza del viento.

Imagen captura RR.SS.

