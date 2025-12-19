¡Atención! Viernes caluroso: Santa Cruz registrará hasta 33 °C, la temperatura más alta de la semana

Santa Cruz vivirá este viernes 19 de diciembre la jornada más calurosa de la semana, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima que alcanzará los 33 °C, informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

El especialista advirtió que la situación se agravará debido a la alta humedad presente en la atmósfera, lo que provocará que la sensación térmica aumente entre 3 y 5 grados adicionales, generando una percepción de calor mucho más intensa para la población.

“Se va a sentir mucho el calor”, señaló Alpire, al tiempo de indicar que los cielos permanecerán parcialmente cubiertos y se registrarán ráfagas de viento del norte de hasta 50 kilómetros por hora, condiciones que comenzarán a intensificarse desde el sábado, dando paso a fuertes vientos durante el fin de semana.

Pronóstico por regiones

En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 33 °C, con vientos del norte cuyas ráfagas alcanzarán los 70 kilómetros por hora al inicio y final del fin de semana. Los cielos estarán parcialmente cubiertos a mayormente nublados, con algunos días despejados y precipitaciones moderadas a fuertes durante el fin de semana.

Los Valles cruceños registrarán temperaturas más templadas, con mínimas de 10 °C y máximas de 30 °C, acompañadas de vientos del norte con ráfagas superiores a 40 kilómetros por hora. También se esperan cielos variables y lluvias de moderada a fuerte intensidad hacia el fin de semana.

En la Cordillera, las temperaturas oscilarán entre 14 °C y 35 °C, con vientos del norte que superarán los 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas de Cabezas y Charagua. Las condiciones climáticas incluirán nubosidad variable y precipitaciones significativas durante el fin de semana.

Finalmente, la Chiquitania será una de las regiones más afectadas por el calor, con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de hasta 36 °C. Se registrarán ráfagas de viento del norte de hasta 70 kilómetros por hora, especialmente en Chiquitos y Ñuflo de Chávez, además de lluvias moderadas a fuertes en los próximos días.

