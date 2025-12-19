Transporte anuncia ampliado nacional por nuevo precio del combustible

El ejecutivo del transporte federado, Bismark Daza, informó que el sector determinó ingresar en una protesta de 'brazos caídos' contra el decreto gubernamental relacionado con el precio del combustible, el cual —según afirmó— atenta contra la economía del transporte y de toda la población.

Daza explicó que la decisión fue asumida por mayoría de las líneas de micros, que optaron por no salir a trabajar para evitar confrontaciones con los usuarios.

“No queremos pelearnos con nuestros pasajeros, vivimos de ellos. Este es un problema del Gobierno y debe resolverse desde el Gobierno”, señaló.

Asimismo, confirmó que este sábado se llevará a cabo un ampliado nacional del transporte en la ciudad de Cochabamba, con la participación de representantes de los nueve departamentos, donde se exigirá de manera unánime la abrogación total del decreto.

“El transporte boliviano llegará a Cochabamba. Santa Cruz va a proponer directamente la anulación, no es momento de parches ni de discutir ajustes”, afirmó el dirigente, al calificar la medida como “atentatoria” y “criminal” para el sector.

En relación al servicio, Daza aclaró que la paralización responde a una decisión institucional y no individual de las líneas. Reconoció que la medida afecta a la población, pero sostuvo que la situación económica hace insostenible continuar operando.

“Antes cargábamos diésel con 220 o 230 bolivianos; hoy cuesta entre 560 y 580. Nadie puede trabajar a pérdida”, manifestó.

Sobre el costo del pasaje, indicó que la tarifa acordada con el municipio es de 2,30 bolivianos, aunque advirtió que, de mantenerse el incremento en los combustibles, el pasaje debería subir hasta 5 bolivianos.

Finalmente, el ejecutivo del transporte federado pidió disculpas a los usuarios por la suspensión del servicio y responsabilizó al Ministerio de Economía por la crisis, exigiendo incluso la renuncia de su titular.

Postura del Gobierno

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo fue enfático al señalar que el alza en los combustibles no justifica un incremento desmedido en los pasajes.

"Sabemos que en la estructura de costos del transporte, los combustibles no impactan en más de 20%. Por tanto, no puede haber sectores que pretendan aprovecharse de esta situación y subir el precio de las tarifas desproporcionadamente porque no corresponde a la realidad", afirmó.

Para compensar el ajuste en el diésel —cuya subvención ha sido eliminada completamente—, el Gobierno ha decidido liberar la importación de insumos básicos para los transportistas. "En este mismo decreto estamos quitando el arancel para repuestos, llantas, neumáticos, baterías y todo lo que usan ellos en su estructura de costo", aseguró la autoridad.

