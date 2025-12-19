El cometa 3I/ATLAS pasa cerca de la Tierra este viernes: cómo y dónde podés observarlo

La astronomía mundial vivirá este viernes 19 de diciembre un momento histórico. El cometa 3I/ATLAS, un visitante que ha viajado durante millones de años desde otros sistemas estelares, alcanza su máximo acercamiento a la Tierra.

A diferencia de los cometas convencionales que orbitan periódicamente alrededor del Sol, este objeto se mueve en una trayectoria hiperbólica. Esto significa que viaja a una velocidad tan alta que la gravedad del Sol no puede atraparlo; simplemente está de paso y, tras este encuentro, se perderá en el espacio profundo para no volver jamás, informa el portal Bio Bio Chile con datos de la NASA.

¿Qué tan cerca pasará realmente?

Aunque se habla de un "máximo acercamiento", el cometa no representa ningún peligro para nuestro planeta. Estos son los datos clave de su posición actual:

Distancia: Se encontrará a 1.8 Unidades Astronómicas (UA) de nosotros, lo que equivale a unos 270 millones de kilómetros .

Velocidad: Tras haber alcanzado los 246,000 km/h al pasar cerca del Sol, ahora comienza a reducir su velocidad mientras se aleja hacia el exterior del sistema.

Tamaño: Observaciones del telescopio Hubble estiman que su núcleo mide entre 440 metros y 5.6 kilómetros de diámetro.

¿Cómo y dónde observar al visitante interestelar?

Debido a la enorme distancia, el 3I/ATLAS no es visible a simple vista. Sin embargo, los entusiastas de la astronomía tienen dos formas principales de seguirlo:

Observación directa: El momento ideal para intentar localizarlo es justo antes del amanecer. Se requiere el uso de telescopios, aunque incluso los modelos pequeños pueden captar su brillo. Permanecerá observable de esta manera hasta 2026. Seguimiento digital en tiempo real: Para quienes no cuentan con equipo profesional, la NASA recomienda la plataforma interactiva "Eyes on the Solar System". En este simulador en línea, los usuarios pueden rastrear la ubicación exacta y la trayectoria del cometa en relación con los planetas y otras naves espaciales. Ingresa a https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/c_2025_n1

Un laboratorio científico en movimiento

El nombre 3I/ATLAS proviene de ser el tercer (3) objeto Interestelar (I) descubierto, hallado por el sistema de telescopios ATLAS en Río Hurtado, Chile, en julio de este año. Científicos de la NASA destacan que su importancia radica en que sus características de composición podrían ofrecer pistas reveladoras sobre cómo se forman otros sistemas solares lejos del nuestro.

