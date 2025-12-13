¿Estamos solos? Detectan 29 planetas fuera del Sistema Solar donde podría haber vida

Hace 400 años, Nicolás Copérnico revolucionó la astronomía al demostrar que la Tierra no era el centro del Universo. Hoy, una nueva revolución científica se asoma: confirmar vida en otros mundos.

En entrevista con el portal Milenio, el astrónomo Ignasi Ribas señaló que la estadística está a favor de esta posibilidad, considerando que existen miles de millones de estrellas y la mayoría tiene planetas.

“La probabilidad está ahí. Pero aún no sabemos si hay vida en alguno”, indicó.

¿Qué es un exoplaneta?

La astrónoma Estela Susana Lizano, pionera en el estudio teórico de la formación estelar en México, explicó que un exoplaneta es un planeta que orbita fuera del Sistema Solar. Como su estrella suele emitir mucha luz, los científicos usan métodos indirectos para detectarlos.

Según Lizano, existen dos técnicas principales para descubrirlos:

El “baile estelar” , que analiza los pequeños movimientos de una estrella causados por la gravedad de un planeta.

Los eclipses planetarios, donde se mide cómo disminuye la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella.

Más de 6.000 exoplanetas conocidos

Gracias a misiones espaciales como Kepler y TESS, los astrónomos han identificado más de 6.000 exoplanetas, aunque solo 29 se consideran potencialmente habitables.

Para entrar en esta categoría, un planeta debe cumplir ciertas condiciones:

Estar en la zona habitable (ni muy lejos ni muy cerca de su estrella).

Contar con una estrella estable .

Tener un campo magnético que lo proteja de radiación.

El futuro: buscar huellas de vida

El paso siguiente es identificar biomarcadores, es decir, moléculas como el oxígeno o el metano, que podrían indicar la presencia de vida.

Aunque se espera que esta confirmación requiera entre 20 y 30 años de avances tecnológicos, la comunidad científica considera que es solo cuestión de tiempo.

“La vida, si está ahí, la vamos a encontrar”, concluyen los expertos.





