“Pónganse la mano al pecho": Alcalde Arias rechaza el alza arbitraria de pasajes y exige diálogo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó su preocupación ante el impacto social de las nuevas medidas económicas, señalando que, aunque es necesario "sincerar la economía" tras años de "despilfarro", el ajuste no debe asfixiar a los sectores más pobres. Arias reveló que ya ha solicitado una reunión urgente con el Presidente para discutir alternativas técnicas que frenen la inflación en el transporte y la canasta básica.

El diagnóstico: "20 años de despilfarro"

Para la autoridad municipal, la crisis actual es la consecuencia de gestiones que no generaron empleo productivo.

"Lo que está denunciando el Gobierno son 20 años de que nos hemos tirado 15.000, 20.000 millones de dólares y ahí están las consecuencias. 80% de informalidad que ahora no podemos cargarle a ese 80% el peso de la crisis".

Arias insistió en que "no puede ser que el país se siga desangrando" permitiendo que sectores con capacidad de pago sigan recibiendo combustible subvencionado, pero recalcó que el transporte urbano es un caso especial por su "efecto dominó".

Rechazo al tarifazo: "Pónganse la mano al pecho"

Ante el incremento de pasajes que en algunos puntos de La Paz llegó a los 5 bolivianos, el alcalde fue tajante al pedir a los choferes que den marcha atrás hasta que se instale una mesa de negociación.

"Esa decisión ha sido un exabrupto lo que han cometido hoy día... Por favor, pónganse la mano al pecho, mientras no haya diálogo, mientras no haya un acuerdo, vuelvan al precio de 2,40, eso es lo que nosotros vamos a controlar".

Recordó que, según estudios ediles, el combustible solo representa el 30% o 35% de la estructura de costos de una tarifa, por lo que un aumento al doble o triple no tiene sustento técnico. Informó que ya se han aplicado más de 300 multas a transportistas infractores.

Propuestas: Subsidios directos y buses eléctricos

La autoridad propuso que, si el Gobierno considera irreversible el fin de la subvención, se deben buscar mecanismos de compensación directa para evitar que el ciudadano de a pie pague el costo total.

"Si digamos el pasaje lo subimos de 2,40 a 3 bolivianos, esos 60 centavos de diferencia deberíamos hacer transferencia directa a los padres, por cada hijo, 60 centavos. A las madres gestantes... mediante el bono Juana Azurduy".

Asimismo, planteó que sectores estratégicos como ambulancias, bomberos, policías y camiones de alimentos mantengan una subvención focalizada.

El impacto en el municipio y el PumaKatari

El ajuste también golpea las arcas municipales. Arias calificó como un "sablazo impresionante" el alza del diésel para la flota de buses PumaKatari (que subió de 3 a 9 bolivianos) y el incremento del salario mínimo, lo que representará un gasto extra de 10 millones de bolivianos anuales para la alcaldía.

Como solución a largo plazo, pidió al Gobierno facilitar créditos para la compra de 20 buses PumaKatari eléctricos y permitir finalmente la conexión física y de sistema entre el PumaKatari y el Teleférico, proyecto que, según denunció, ha estado frenado por "razones políticas".

