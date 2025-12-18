Conoce a los equipos que disputarán el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será histórica por la ampliación a 48 equipos y la organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, sino que sumará un nuevo récord: el partido número 1.000 en la historia del torneo.

Según confirmó la FIFA, este enfrentamiento se jugará el 20 de junio de 2026, en el Estadio BBVA de Monterrey, y será protagonizado por Japón y Túnez, integrantes del Grupo F, junto a Países Bajos y el ganador del repechaje europeo.

“¡El partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa! El 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre”, comunicó la cuenta oficial de X (Twitter) del Estadio Monterrey.

Un Mundial de récords

La edición 2026 será inédita:

48 selecciones competirán, superando los 32 equipos habituales.

Se jugará en tres países , por primera vez en la historia.

Doce grupos en la fase inicial y seis cupos pendientes que se definirán mediante repechajes europeos e intercontinentales.

El partido de Japón y Túnez no solo tendrá valor deportivo; será un hito simbólico que celebra casi un siglo de Mundiales, repleto de emociones, triunfos y recuerdos inolvidables para los aficionados.

¿Por qué Monterrey?

La ciudad mexicana fue elegida por la modernidad de sus instalaciones y su relevancia en la historia futbolística. Además, la segunda fecha del Grupo F será decisiva, haciendo que cada punto gane aún más peso en la clasificación a la siguiente ronda.

