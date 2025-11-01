TEMAS DE HOY:
Policial

Incendio de gran magnitud en un depósito de lubricantes en Cochabamba

Durante la madrugada de este sábado, equipos de emergencia y bomberos trabajaron intensamente para controlar el fuego registrado en un almacén sobre la avenida Blanco Galindo.

Silvia Sanchez

01/11/2025 8:05

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Un incendio de gran magnitud se registró la madrugada de este sábado 1 de noviembre en un depósito de aceites y lubricantes ubicado sobre la avenida Blanco Galindo, en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos alertaron a las autoridades al percibir el fuego y las columnas de humo que se elevaban desde el interior del inmueble.

Equipos de emergencia de la Policía y del SAR Bolivia acudieron rápidamente al lugar con carros cisterna y unidades especializadas para controlar el siniestro.

Tanto bomberos como voluntarios continúan trabajando de forma intensa para sofocar las llamas y evitar que se propaguen hacia las viviendas y comercios cercanos.

Las autoridades pidieron a los conductores y vecinos de la zona permitir el libre paso de los vehículos de emergencia, con el fin de agilizar las labores de asistencia y control.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque se espera un informe oficial sobre los daños materiales y las causas del incendio en las próximas horas.

