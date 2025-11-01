¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado 1 de noviembre en Bolivia?

Según datos emitidos este sábado 1 de noviembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.31 (BOB) y un precio de compra de 11.52 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de jueves sufrió variaciones y una baja, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 11.84 (BOB) y hoy registra 11.31 (BOB).

En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 11.96 (BOB) y en esta jornada registra la cifra de 11.52 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes una variación, ya que a la compra se registra en 11.47 (BOB) y 11.35 (BOB) para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Imagen captura RR.SS.

