Banco Central aclara que refinanció y no otorgó nuevo préstamo al Ministerio de Economía

El Banco Central de Bolivia (BCB) aclaró este viernes que no realizó un nuevo préstamo de más de Bs 31.000 millones a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sino que refinanció los recursos ya prestados con anterioridad para que sean pagados a un mayor plazo.

“El Banco Central no ha otorgado ningún crédito libre. No hay ningún recurso fresco al Tesoro General de la Nación por concepto de crédito. Cuando efectuamos un refinanciamiento, que es lo que hemos hecho con esta operación, exclusivamente trasladamos las obligaciones de corto plazo a un plazo más largo”, explicó el presidente del Ente Emisor, David Espinoza.

La autoridad hizo la aclaración tras la publicación de información referida a la aprobación de la Resolución de Directorio N° 011/2026, emitida el 27 de enero de este año que autoriza al BCB otorgar un crédito interno de Bs 31.839 millones al Ministerio de Economía para gastos corrientes.

Explicó que estas son operaciones cotidianas donde las obligaciones de corto plazo se las transforma a obligaciones de mediano y largo plazo.

Agregó que el monto corresponde a todos los créditos otorgados al Estado hasta año pasado, que fueron reunidos en una sola bolsa para ser refinanciados a largo plazo.

“Por lo tanto, el Banco Central ratifica el compromiso que hemos asumido desde un primer momento, de no ser prestamista del Tesoro y de no actuar como ‘caja chica’”, enfatizó.

De acuerdo con la resolución aprobada, el refinanciamiento tiene un plazo de 35 años, un periodo de gracia de cinco años y pagos semestrales, con una tasa de interés anual del 4,55%.

La operación cuenta con garantía de Bonos del Tesoro No Negociables. Esta solicitud fue respaldada mediante la Resolución Ministerial N° 022, del 19 de enero de 2026, que autoriza el manejo de pasivos de dichas obligaciones.

