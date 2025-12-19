Evacúan a comunario con sospecha de dengue desde la comunidad El Cafetal

La coordinadora de Salud del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz (COED), Mónica Martínez, informó sobre la evacuación de un comunario de la comunidad El Cafetal, en la zona de Monte Verde, quien presentaba sospecha de dengue y fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal de El Torno.

Martínez explicó que personal de salud se encuentra trabajando desde hace tres días en la zona afectada y alertó sobre el deterioro del estado del paciente, lo que obligó a su evacuación inmediata.

“Tenemos personal de salud que ha estado trabajando el día, ya tres días por allá en esa comunidad. Nos informaron que el paciente se encontraba con sospecha de dengue, se descompensó y ha sido evacuado el día de hoy”, señaló.

El paciente es un varón de 38 años de edad, quien actualmente permanece internado bajo observación médica. Asimismo, se procedió al llenado de la ficha epidemiológica correspondiente para el seguimiento del caso.

La autoridad de salud advirtió además sobre la necesidad urgente de medicamentos, debido al inicio de brotes de distintas enfermedades en comunidades afectadas.

“Estamos iniciando con los brotes de diferentes enfermedades y vamos a necesitar más medicamentos para poder ingresar a todas estas comunidades”, manifestó.

De acuerdo con el reporte oficial del COED, 511 personas han sido evacuadas hasta la fecha, de las cuales 41 fueron referidas al Hospital Municipal de El Torno. Actualmente, cuatro pacientes permanecen internados en dicho nosocomio.

Las autoridades reiteraron que el trabajo en salud se intensificará en los próximos días, con el objetivo de atender a las comunidades afectadas y prevenir la propagación de enfermedades como el dengue.

