"¿Es en serio?": Empresa hace creer a nuevos trabajadores que deben beber vodka todos los días

Un video que circula con fuerza en redes sociales ha despertado tanto risas como desconcierto al mostrar una original bienvenida realizada a nuevas empleadas de una oficina. La escena, que ya suma miles de reproducciones, captura el momento exacto en que la rutina laboral se interrumpe por una supuesta "tradición" alcohólica.

Mientras el personal se encontraba concentrado en sus escritorios, un grupo de trabajadoras ingresó al área con una botella de vodka y una bandeja de vasos pequeños. El anuncio fue directo: supuestamente, todos debían beber un shot a las 15:00 horas como parte de la cultura de la empresa.

Entre el asombro y el "miedo"

La reacción de las recién llegadas fue inmediata y se convirtió en lo más comentado del clip. El video muestra una mezcla de pena, vergüenza e incluso un leve atisbo de miedo, ya que ninguna entendía si se trataba de una broma o de una conducta obligatoria en su nuevo puesto de trabajo.

Ante la presión del momento, algunas empleadas dudaron, mientras otras, para no desentonar, estuvieron dispuestas a seguir la corriente antes de que se revelara que todo era un chiste para romper el hielo y distender el ambiente en el primer día de labores.

Un fenómeno en redes

La publicación no tardó en volverse tendencia, generando una ola de comentarios de usuarios que, entre bromas, pidieron saber dónde queda la oficina para enviar sus currículums:

"Si me dicen que es hora del shot, es hora del shot" , bromeó un internauta.

"¿Dónde mando mi CV? Yo sería tan feliz", comentaron otros usuarios atraídos por el buen humor del equipo.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play