Cliente deja caer su dentadura sobre la comida de un buffet y desata indignación

Usuarios en redes lamentaron la irresponsabilidad del cliente y señalaron la importancia de respetar normas básicas de limpieza. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

17/12/2025 18:55

Cliente deja caer su dentadura en buffet y provoca indignación. FOTO: RRSS

Un hecho insólito y poco higiénico ocurrió en un restaurante de tipo buffet, cuando un cliente dejó caer su dentadura postiza dentro de una de las bandejas de alimentos. Según se observa en un video difundido en redes sociales, el hombre no avisó al personal del local y, en cambio, introdujo la mano en la comida para recuperarla, provocando sorpresa y rechazo entre los demás comensales.

El video, compartido por la cuenta Anxious Vids, muestra al hombre sirviéndose su comida y el momento exacto en que la dentadura cae en el buffet, generando comentarios críticos por la falta de higiene y el riesgo sanitario. Usuarios en redes lamentaron la irresponsabilidad del cliente y señalaron la importancia de respetar normas básicas de limpieza en lugares públicos de alimentación.

Este tipo de incidentes resalta la necesidad de que tanto clientes como establecimientos mantengan medidas de seguridad e higiene estrictas, para garantizar que la experiencia gastronómica sea segura para todos los presentes. Aunque el video generó risas entre algunos, la mayoría coincidió en que la acción fue inapropiada y peligrosa.

